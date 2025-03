Paróquia São Luís Gonzaga conta com novo padre para serviços paroquiais em Brusque

A Paróquia São Luís Gonzaga acolhe o padre Marcos Jonizei Pereira de Lima, 51 anos, que neste fim de semana deve chegar à cidade, onde contribuirá, de forma temporária, com os serviços paroquiais.

“Nós desejamos boas-vindas ao padre Marcos, que chega para nos ajudar por tempo indeterminado”, diz o pároco, padre Hélio Feuser.

Essa é a segunda vez que o sacerdote passa pelo município, onde recebeu formação superior em Filosofia, entre os anos de 2002 e 2003, como seminarista na Casa Padre Dehon. Ordenado em 2010, ele já atuou como formador e foi vigário nas cidades de Rio Negrinho (SC), São Bento do Sul (SC) e Porto Velho (RO).

“Recebi o convite com alegria e vou com entusiasmo para essa nova missão. Podem contar com minha dedicação e envolvimento. Quero ser um bom confrade, gerar harmonia e fraternidade”, descreve padre Marcos.

Já tendo servido como orientador de diversas comunidades, pastorais e movimentos, ele deixa um recado aos paroquianos. “Amados de Deus, elevo a Deus meu louvor por vocês. Sejamos bênção para cada um e façamos acontecer o que Deus quer para nosso bem viver em família e comunidade”, destaca.

