Paróquia São Luís Gonzaga promove uma peregrinação até o Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento

O Setor da Juventude da Paróquia São Luís Gonzaga promove, no dia 29 de março, uma caminhada penitencial até o Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento. A saída acontece às 4h da manhã, na igreja Santa Catarina, no bairro Dom Joaquim. As inscrições podem ser realizadas de forma online.

“Seguindo o projeto do ano para o Setor da Juventude, nós iremos peregrinar, não só na missa jovem como em todos os demais eventos. Então, uma das propostas é realizar uma peregrinação concreta, que iremos promover neste período da Quaresma. Cada um possui seus propósitos quaresmais individuais e o nosso, como Setor da Juventude, será a caminhada penitencial”, contou o padre Rodrigo Tascheck.

Ele explica que o percurso passa pelo interior das cidades de Brusque e Nova Trento e possui cerca de 12km. O vigário ainda ressalta que para participar é preciso ter, no mínimo, 16 anos.

“Podem participar pessoas a partir de 16 anos que querem peregrinar da Paróquia Santa Catarina até Nova Trento. Nós vamos passar pelo caminho do interior e teremos uma equipe de apoio para oferecer todo o suporte durante a caminhada. No trajeto vamos ter algumas dinâmicas e momentos de reflexão, oração e silêncio, para que não seja apenas um exercício e se afaste da dimensão espiritual”, pontuou.

As inscrições já estão abertas, mas as vagas são limitadas. “Para participar é preciso preencher uma ficha de inscrição que está disponível no link, https://bit.ly/42bXvjt. Para os menores de 18 anos, vamos precisar da autorização dos pais. O número de participantes é limitado por conta da volta, quando vamos disponibilizar condução. Todos estão convidados a peregrinar e viver uma forte experiência da fé”, finalizou.

Ao fim da peregrinação o grupo participará da missa das 10h, no Santuário de Santa Paulina, e em seguida, aos que precisarem de transporte para a volta, será ofertado um ônibus com o custo de R$ 15,00.