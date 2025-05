Paróquia São Luís Gonzaga realiza nova edição do Drive-Thru do Bem em Brusque; saiba quando

No dia 10 de maio, a Ação Social da Paróquia São Luís Gonzaga promove a 11ª edição do Drive-Thru do Bem em Brusque. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza, que serão destinados às famílias cadastradas e atendidas na Ação Social Paroquial.

O Drive-Thru do Bem inicia às 9h e segue até às 17h, no estacionamento da igreja Matriz, no Centro. Haverá também a bênção dos carros que passarem pelo local, das 9h às 12h.

O pároco, padre Hélio Feuser, destaca que esta é uma iniciativa solidária que busca motivar os paroquianos e todas as pessoas a fazerem um gesto de generosidade com o próximo.

“Chegou o momento de ajudarmos nossos irmãos, o Drive Thru do Bem acontece neste sábado e convidamos os paroquianos a fazerem sua doação. Os alimentos e produtos de higiene e limpeza arrecadados serão destinados às famílias atendidas pela Ação Social da Paróquia, contamos com a generosidade de todos”.

