Paróquia São Luís Gonzaga será a única igreja catarinense a acolher relíquias peregrinas de São Carlo Acutis

A Paróquia São Luís Gonzaga, de Brusque, recebe neste final de semana o frei Carlos Acácio, ex-reitor do Santuário do Despojamento de Assis, na Itália, como parte da programação especial do Dia Nacional da Juventude (DNJ), que é celebrado no domingo, 26 de outubro.

Em sua passagem por Santa Catarina, o religioso trará uma relíquia do coração de São Carlo Acutis e uma camiseta do santo, usada pelo mesmo. A santa missa de acolhimento será na sexta-feira, 24, às 21h30, na Igreja Matriz. Já no domingo, 26, terá uma edição especial do Papo de Sacristia, seguido de adoração e missa.

O vigário da paróquia, padre Rodrigo Tascheck, explica que neste ano, o Dia Nacional da Juventude (DNJ) tem como tema a canonização de São Carlo Acutis. “A Arquidiocese nos motivou a viver a DNJ nas foranias e aqui em Brusque teremos uma programação especial voltada a São Carlo Acutis, esse jovem que soube viver sua fé e buscar a santidade, sendo um grande exemplo para a nossa juventude”.

Padre Rodrigo ressalta que o momento será especial não só para a juventude, mas também para todos os devotos de São Carlo Acutis. “O frei Carlos trará, com exclusividade, para Brusque a relíquia de primeiro grau: um pedaço do coração do Carlo e também uma camiseta que ele ganhou da dona Antonia, mãe do Carlo. Vai ser um momento marcante e muito especial para os devotos e para a juventude”, afirmou.

Programação

A programação inicia na sexta-feira, 24, com a missa às 21h30, na igreja matriz. “Esta será a celebração de acolhida das relíquias e também do Frei Carlos, que presidirá a missa. Ele está percorrendo diversas cidades do Brasil com essas relíquias de São Carlo e nós teremos a graça de sermos a única paróquia em Santa Catarina a recebê-las. Além de ser a abertura da DNJ na nossa forania, a missa será em ação de graças pelo 4º retiro Carlo Acutis que aconteceu no último final de semana”, ressaltou padre Rodrigo.

Já no domingo, 26, haverá uma edição especial do Papo de Sacristia com o Frei Carlos, a partir das 14h30, no auditório paroquial. Em seguida, às 17h30 um momento de adoração ao santíssimo. Para finalizar a programação, às 19h, a santa missa com a presença das relíquias e presidida pelo frei.

