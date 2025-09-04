Paróquia São Luís Gonzaga transmitirá ao vivo canonização do Beato Carlo Acutis neste domingo

Neste domingo, 7, a Igreja realiza a canonização do Beato Carlo Acutis, e a Paróquia São Luiz Gonzaga fará a transmissão ao vivo deste momento. A partir das 4h30 começa a oração do Santo Terço, no auditório paroquial, e, em seguida, será exibida a missa diretamente do Vaticano.

“Pensamos em viver juntos esse momento da canonização. Temos um grupo de 35 pessoas que estão em Roma para acompanhar in loco, e a paróquia abre o auditório para acolher os fiéis que aqui ficaram, para também participarem, mesmo que à distância, assistindo à transmissão ao vivo da missa de canonização do Beato Carlo Acutis”, explica o vigário da paróquia, padre Rodrigo Tascheck.

Ele convida todos a participarem deste momento especial de fé e oração. “Estaremos reunidos a partir das 4h30 para rezar o Santo Terço e depois vamos acompanhar, através do Vatican News, a missa de canonização. Após, seguiremos para a missa na igreja matriz, em ação de graças, que será também a primeira celebração em que iremos invocar São Carlo Acutis. É um momento importante como paróquia e para todos que são devotos, principalmente os jovens, pois Carlo é o padroeiro do Setor da Juventude. Queremos viver esse momento em união com todos que gostam e são devotos desse menino, que a Igreja reconhece como santo neste dia 7”, afirma.

