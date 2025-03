Parque alagável será construído ao lado da nova Beira Rio, em Brusque

Um terreno comprado pela Prefeitura de Brusque em meio às desapropriações para construção da nova Beira Rio receberá um parque alagável. O espaço fica no Rio Branco, ao lado da ponte que está em construção para ligar o bairro ao Jardim Maluche.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (PL), o parque terá estacionamento e será construído em parceria com a empresa Irmãos Hort.

“Nós vamos fazer um estacionamento e, no restante, vamos plainar. A Irmãos Hort vai adotar o espaço para fazer um parque, com gramado e quadras”, afirma.

A área servirá como parque alagável para receber as águas do rio Itajaí-Mirim em períodos de cheia, função na qual as avenidas Beira Rio de Brusque também são preparadas.

Grandes construções não poderão ser levantadas no local, justamente pelo parque possuir a característica de alagar “propositalmente”.

