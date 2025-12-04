Parque da Saudade: saiba quantos sepultamentos são realizados por mês no cemitério municipal de Brusque

O cemitério municipal Parque da Saudade, localizado no bairro Souza Cruz, em Brusque, realiza em média 36 sepultamentos por mês. A estrutura conta com um ossário, onde são depositadas as ossadas dos falecidos para liberação de espaço, além de capela mortuária, galpão operacional e igreja.

Os serviços funerários, como transporte e preparação de cadáveres, obtenção de certidões de óbito e documentos para funerais, confecção e ornamentação de coroas de flores, entre outros, são realizados pelas Funerária Estrela e Funerária Graciola.

Entre janeiro de 2024 e maio de 2025, o cemitério municipal registrou 617 sepultamentos, o que representa uma média mensal de aproximadamente 36 enterros.

As taxas cobradas dos familiares variam entre R$ 170 e R$ 340, referentes à permanência do ente querido no local. O não pagamento dessas taxas, como a de renovação, pode resultar na retirada da ossada do falecido. Os valores são reajustados anualmente conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Brusque estima um custo anual de cerca de R$ 1,1 milhão com os serviços de zeladoria e manutenção do cemitério. O montante é destinado a limpeza, segurança patrimonial e pagamento de taxas de lixo, água e energia elétrica, sem considerar possíveis gastos com melhorias estruturais ao longo do ano.

A gestão dos cemitérios municipais é realizada pela Assessoria de Administração do Cemitério, que informou que a estrutura atual está próxima do limite de ocupação. Por isso, estão sendo planejadas adequações, como a atualização de cadastros, o encaminhamento de restos mortais ao ossário, além da adequação a normas ambientais e de acessibilidade.

Entre as propostas para o futuro, está também a construção de um crematório público, com o objetivo de ampliar o número de vagas e melhorar as condições gerais do cemitério nos próximos anos.

Modernização

A Prefeitura de Brusque publicou recentemente o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) que visa selecionar pessoas físicas ou jurídicas para a elaboração de estudos técnicos voltados à modernização e gestão do cemitério Parque da Saudade e do serviço funerário.

O chamamento tem como objetivo reunir propostas de modelagem operacional, econômico-financeira, jurídica e de engenharia/arquitetura, que contemplem a adequação, ampliação, manutenção, operação, verticalização e implantação de serviços de cremação no município.

Poderão participar do processo interessados nacionais ou estrangeiros, individualmente ou em consórcio, mediante apresentação do Requerimento de Autorização e da documentação exigida no edital.

Após a autorização, os participantes terão 60 dias corridos para a entrega dos estudos completos. Entre os documentos obrigatórios estão o formulário de solicitação, comprovantes de habilitação e experiência técnica, plano de trabalho com cronograma e metodologia, valor de ressarcimento pretendido e declaração de transferência de direitos autorais.

