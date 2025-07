Parque das Esculturas passa por reforma e Fundação Cultural de Brusque busca transformá-lo em museu internacional

O Parque das Esculturas, em Brusque, passa por uma reforma. A intenção da Prefeitura de Brusque é buscar, em breve, o reconhecimento como Museu Internacional de Esculturas. O espaço é administrado pela Fundação Cultural.

Um museólogo acompanha o processo de reforma e será responsável pela elaboração do plano museológico do parque.

Novos equipamentos foram adquiridos e as equipes realizam roçada, limpeza e higienização das esculturas. Conforme a prefeitura, os trabalhos de manutenção ocorrem de forma frequente.

Em junho, as cercas do parque foram revisadas, consertadas e, em alguns trechos, ampliadas. No fim de semana, a iluminação em LED das esculturas foi substituída.

A principal obra do parque, Tortura Nunca Mais, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, também integra a reforma.

“A maquete não previa a presença de espelho d’água, que passou por diversas intervenções e alterações durante os últimos anos, e que não pode mais ser utilizado, visto o estado que se encontra a estrutura. Está sendo substituído por alvenaria com acabamento específico. A obra também receberá nova iluminação e sinalização”, explica a Fundação Cultural.

Críticas

No começo deste ano, diversas reclamações foram feitas por visitantes sobre as condições do parque. Entre as alegações, moradores de Brusque relataram que se sentiam inseguros ao visitar o local durante a noite, devido à falta de iluminação.

Em outro momento, uma moradora divulgou imagens de falta de limpeza e de conservação do espaço, como sujeira em obras e grama alta.

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: