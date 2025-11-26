Parque do Centenário: relembre a história do espaço criado para celebrar os 100 anos de Brusque

O Parque do Centenário, criado para as comemorações dos 100 anos de Brusque em 1960, permanece vivo na lembrança de quem frequentou o espaço.

O local, que hoje abriga um supermercado e outras estruturas comerciais, já contou com uma lagoa, bondinho, exposições e um parque de diversões.

O historiador e pesquisador Álisson Castro explica que o nome surgiu porque toda a região foi preparada para as festividades do Centenário.

Ele acrescenta que naquela área “existia uma lagoa e, ao redor dela, foram montadas casas de madeiras para a exposição de produtos têxteis”, o que consolidou o espaço como Parque do Centenário.

Os terrenos pertenciam à administração da colônia e foram doados para as igrejas Luterana e Católica.

Lembranças de outro tempo

Entre os moradores que viveram o período, a lembrança é marcada pela grandiosidade da estrutura montada. Erico Zendron afirma que Ciro Gevaerd idealizou o parque e transformou a área com obras que incluíram o lago e pequenos pavilhões.

Mapas antigos, diz ele, mostram que a região onde hoje está o Banco do Brasil era alagada. “Para ocupar a área, foi necessário um grande trabalho de drenagem, com tubulações que permanecem até hoje”.

Marli Teresinha Zanon Risch também guarda recordações do espaço durante o Centenário. Ela acompanhou a construção de perto, já que os pais atuaram diretamente nas movimentações. Segundo ela, “a construção começou em junho e, em 4 de agosto, tudo estava pronto”.

A moradora lembra que, na verdade, existiam duas lagoas: uma mais ao fundo, por onde passava o bondinho, e outra na área que hoje é um estacionamento.

Ela lembra que o acesso às casinhas de madeira onde ficavam as exposições ficava na rua ao lado da entrada do colégio. Segundo Marli, “cada empresa tinha sua própria casinha, com piso e cortinas de madeira. Ali eram expostos tecidos e produtos fabricados na cidade”.

Ela recorda ainda as atrações: “tinha roda-gigante, casa dos espelhos, chapéu mexicano e um restaurante grande, tudo em madeira”. A roda-gigante, segundo ela, funcionou por muito tempo e atraía famílias inteiras.

O irmão de Marli, José Clair Zanon, complementa essas memórias. Ele conta que o bondinho saía da região onde hoje fica a maternidade e seguia até o parque da Caixa d’Água. “Ele passava por cima da lagoa e atravessava todo o parque”.

A área vivia movimentada, especialmente por crianças cujos pais trabalhavam nas casinhas. José lembra que o pai dos dois instalou toda a parte elétrica e hidráulica do bondinho. “Já a nossa mãe atuava em uma das casinhas de madeira”, afirma.

Com o passar dos anos, o parque deixou de existir. Álisson explica que, a partir da década de 1970, começaram as obras de aterramento na área. “Em 2011, novos aterros permitiram a construção do supermercado, hoje substituído por outra empresa”.

A perda das lembranças físicas também marcou a história da família Zanon. José conta que muitas fotos desapareceram durante uma enchente. Já Marli diz que restaram poucas recordações: “um copo, duas caixas de fósforo, um postal, uma foto e uma toalha-calendário”.

