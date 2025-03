Parque Zoobotânico, de Brusque, abriga jacaré de papo amarelo resgatado na fronteira com a Argentina

Na segunda-feira, 10, o Parque Zoobotânico, de Brusque, foi acionado pela Polícia Ambiental de São Miguel do Oeste para acolher o jacaré da espécie papo amarelo, resgatado na cidade de Dionísio Cerqueira, na fronteira com Argentina, local impróprio para o convívio do animal.



Após a realização de diversos exames e avaliações, o jacaré de papo amarelo, apelidado de Maradona pela equipe do zoo, foi colocado em um recinto junto a outros dois jacarés da mesma espécie.

Segundo o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), o jacaré não poderá ser solto na região, devido ao risco de contribuir para a proliferação de doenças e causar impactos na fauna e flora local.

“O jacaré veio dessas proximidades lá da Argentina e, por ser um animal que veio de outro local, a gente tentou fazer a soltura aqui em Santa Catarina, no nosso estado, mas o IMA orientou para não soltá-lo, para não ter problemas de impactos ambientais”, explica a veterinária do Zoobotânico, Milene Zapalla.

“No momento em que ele chegou, deixamos ele separado. É um jovem adulto, fizemos a contenção dele. Temos um casal aqui no parque, a Nina e o Rodolfo, que já estão há um tempo conosco. Fizemos a contenção desse jovem, coletamos sangue, examinamos, pesamos, medimos, fizemos a sexagem e foi constatado que ele é macho”, finaliza Zapalla.

Leia também:

1. Lua de Sangue em Brusque: veja a previsão da quinta-feira e o cenário para o eclipse

2. Cervejaria Brusque é premiada em concurso brasileiro do setor

3. Violência doméstica: número de casos em Brusque aumenta quase 20% em 2024

4. Inovação na saúde: médicos catarinenses trazem solução definitiva para o suor excessivo

5. Trabalhadores do setor têxtil de Brusque iniciam debate sobre reajuste salarial para 2025

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: