Parque Zoobotânico de Brusque recebe espécie de papagaio ameaçada de extinção

Durante a terceira semana de dezembro, o Parque Zoobotânico de Brusque recebeu novos moradores. Entre eles estão dois tucanos-de-bico-preto, um tucano da espécie tucano-toco, e cinco papagaios-charão, de espécie ameaçada de extinção.

Os dois tucanos-de-bico-preto foram resgatados pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (Ceta), em Florianópolis. Eles apresentam alterações físicas, como dificuldade para voar e enxergar e, por conta disso, não poderão ser soltos na natureza, mas irão desempenhar um papel importante na educação ambiental do parque.

O tucano-toco veio do Zoológico de Pomerode para fazer companhia à fêmea da mesma espécie que já vivia no Parque Zoobotânico. Já os papagaios-charão, espécie ameaçada de extinção, passaram a integrar o recinto com a chegada de cinco aves, reforçando as ações de conservação da espécie desenvolvidas pelo parque.

O Parque Zoobotânico realiza o acolhimento de animais silvestres órfãos, vítimas de atropelamentos ou feridos. Até o momento, cerca de 100 animais já foram atendidos, recebendo tratamento veterinário, cuidados neonatais, reabilitação e, quando possível, soltura. Entre eles estão gambás, aves silvestres e serpentes.

