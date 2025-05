Parque Zoobotânico de Brusque recebe novo morador; conheça animal

O parque Zoobotânico de Brusque recebeu um novo morador na última semana, trata-se da ave da espécie mutum-de-penacho, apelidada de Muçum pela equipe. Ela chegou diretamente do criadouro Onça Pintada, em Curitiba, mantido pela Associação de Pesquisa e Conservação da Vida Silvestre.

Esse pássaro é naturalmente brasileiro, encontrado com facilidade no bioma do Cerrado e desempenha um papel fundamental na dispersão de sementes e na manutenção das vegetações nativas. No momento, o macho divide o recinto com pavões e, futuramente, receberá a companhia de uma fêmea da mesma espécie.

Lembrando que o Zoobotânico está localizado na Praça da Bandeira, no Centro, ao lado da prefeitura, e funciona das 8h às 17h30, de terça-feira a domingo. O ingresso custa R$ 5 para estudantes, professores e crianças de até 15 anos, e R$ 10 para adultos. A entrada é gratuita para crianças de até cinco anos, guias turísticos acompanhados de mais de 10 pessoas e motoristas de excursão.

