Parte da avenida Arno Carlos Gracher deve ser liberada até as 12h desta quinta-feira

Com o objetivo de minimizar os transtornos causados no trânsito, a Secretaria de Obras iniciou por volta das 9h30, desta quinta-feira, 1, a limpeza da avenida Arno Carlos Gracher, próximo a antiga Takai.

A equipe aguardou baixar o nível do rio para começar a lavagem e raspagem da via. O diretor da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, Luiz Henrique Blumer destaca que o intuito é liberar a passagem de veículos da rua Germano Schaeffer, nas proximidades do terminal urbano em direção à ponte Mário Olinger, popularmente conhecida como ponte dos Bombeiros, pela avenida Arno Carlos Gracher, até as 12h.

Blumer frisa ainda, que vários pontos estão sinalizados, indicando rotas alternativas de desvio, já que a avenida Bepe Roza permanece interditada. A Secretaria de Obras trabalha em dois pontos da via, para adiantar o processo de limpeza da pista de rolamento. Até o momento, uma patrola e uma carregadeira retiram a água e a lama de alguns pontos da avenida. “É importante que a população entenda que estamos empenhados em liberar o fluxo de veículos, mas contamos com a compreensão e colaboração de todos, pois precisamos aguardar baixar o nível do rio”.

A Secretaria de Obras está em mutirão com as equipes de conserto de asfalto para realizar de forma paliativa os reparos em diversos pontos do município. Segundo o diretor geral da pasta, Nik Angelo Imhof, os servidores estão utilizando base para reparar os desníveis, até que o pavimento esteja em condições para receber as manutenções ideais.