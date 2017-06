Parte da rodovia que liga São João Batista e Major Gercino desmorona

A Prefeitura de São João Batista pede cautela aos motoristas que trafegam pela rodovia SC-108, que liga o município a Major Gercino.

Nesta segunda-feira, 5, uma parte da rodovia desmoronou, na comunidade Três Irmãs, em Tigipió, atingindo parte da pista.

Cerca de seis bairros foram atingidos pelas chuvas em São João Batista. No fim da tarde desta segunda-feira, eram cerca de 30 famílias desalojadas e uma desabrigada.

Conforme a assessoria de comunicação da prefeitura, foram registrados alagamentos no Loteamento Piva, no Ribanceira do Sul, parte da Rua José Antônio Soares, no mesmo bairro; na rua Jordina Piva, no Cardoso; e na rua Hermenegildo João Zunino, no Centro – onde duas casas foram atingidas.

Parte da rua Tibúrcio Bozzano, no Jardim São Paulo, também foi tomada pelas águas. Na Tajuba 1, próximo a ponte pênsil e na rua Leonel Boratti, a água alcançou as construções mais baixas.