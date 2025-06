Partida beneficente com ex-jogadores profissionais será realizada no Augusto Bauer

O estádio Augusto Bauer recebe um jogo beneficente no sábado, 28, entre a Seleção Brasileira Associativa e a Seleção Sul-Brasileira de Masters. A partida começa às 15h30 e a entrada é feita mediante a entrega de 2 kg de alimento não perecível, que serão levados a uma instituição de caridade de Brusque.

A Seleção Sul-Brasileira de Masters é uma equipe iniciada em 2025, com diversos ex-jogadores do futebol catarinense. Ex-atletas do Brusque, como o goleiro Fabiano Appel e o atacante Neilor são presenças confirmadas. Outro convidado é o ex-atacante Jairo Lenzi, campeão da Copa do Brasil de 1991 pelo Criciúma e com passagens por Grêmio, Internacional e Botafogo.

Do lado da Seleção Brasileira Associativa, está prevista a escalação do ex-lateral-esquerdo de Seleção Brasileira, Corinthians, Fenerbahçe e Arsenal, André Santos. Ávalos (zagueiro ex-Santos), Bill (atacante ex-Seleção de Togo) e Perivaldo (lateral ex-Botafogo, Figueirense e Avaí) são outras presenças confirmadas.

A Seleção Brasileira Associativa de Masters foi iniciada no fim de 2024, por iniciativa de ex-jogadores de futebol. Participa de torneios da categoria e jogos festivos.

Às 13h, como atração preliminar, estarão em campo as categorias de 10, 11 e 12 anos das escolinhas do Carlos Renaux.

