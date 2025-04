Partido decide expulsar vice-prefeito de Lages acusado de agredir mulher

Primeira vez

Nunca na história da política de SC se registrou um fato parecido com o que envolve o Podemos, que decidiu expulsar o vice-prefeito de Lages, Jair Junior, implicado em caso policial de agressão contra a ex-namorada. O pedido formal para tê-lo fora dos quadros do partido já foi encaminhado.

O grande banquete

Levantamento publicado ontem pelo jornal “O Globo” causa engulhos. Vinte e dois tribunas de Contas estaduais, cuja finalidade principal é fiscalizar o uso do dinheiro público, tem remunerações mensais acima do teto constitucional (R$ 46.366) para seus conselheiros. A farra maior está no TCE de Alagoas, cuja média salarial de janeiro a março deste ano foi de R$ 134,7 mil. A do TCE de SC fica no lado oposto do obsceno ranking: seus conselheiros ganham R$ 42,03 mil mensais. Menos que eles, espantosamente, estão os conselheiros do historicamente corrupto TCE do Rio de Janeiro, R$ 40,05 mil.

Julgamento

A 1ª turma do Supremo Tribunal Federal analisa hoje denúncia da Procuradoria Geral da República contra Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, e mais cinco pessoas, por suposta tentativa de golpe de Estado. Atualmente secretário municipal em São José, na região metropolitana de Florianópolis, vai acompanhar o julgamento por telefone, desistindo do plano inicial, que era estar lá cara a cara com os “supremos”.

Reconhecimento 1

“O exemplo do trabalho no cárcere”. Este foi o título de editorial do jornal “O Estado de S. Paulo”, ontem, elogiando o governo de SC por ter atualmente 30% dos seus presos trabalhando (8.392 dentre 28,1 mil), mostrando “que é possível a reinserção com dignidade”.

Reconhecimento 2

Destaca que enquanto em SC todos os apenados que trabalham recebem por isso, quase metade dos detentos que exercem atividades laborais Brasil afora não é remunerada. Finaliza: “O modelo de execução penal de SC é um alento para um país conhecido pelas condições subumanas a que submete seus presos, haja vista que não é novidade para ninguém que, ao passarem pelo portão de muitas penitenciárias os apenados se deparam com um ambiente degradante, com superlotação, por exemplo, e hostil à sua recuperação como cidadãos”.

Desequilíbrio

Em quatro anos, as emendas parlamentares de senadores e deputados federais para seus respectivos Estados somam R$ 51,7 bilhões. Como se ignora qualquer parâmetro, como população, as disparidades são imensas. Cada um dos 733 mil habitantes do Amapá, por exemplo, “recebeu” R$ 404, enquanto a Bahia, com 14 milhões, apenas R$ 21. SC recebeu R$ 38,53 por habitante, bem mais que o Paraná, R$ 25,47, e Rio Grande do Sul, R$ 29,15. Não há em tramitação que possa rever este modelo absurdo de distribuição. É o Brasil, infelizmente.

Calçadas inacessíveis

Quais as cidades que tem as calçadas menos acessíveis no Brasil? A resposta foi dada pelo IBGE, com dados de 2022. SC está lá, e em primeiro lugar negativo, com o município de Rio Fortuna, na região sul, com cerca de 4.500 habitantes. Mais de 99% de entrevistados afirmaram morar em vias com obstáculos.

Perfil

Do colunista Claudio Humberto acerca da “biografia” do poderoso “supremo” Alexandre de Moraes: “Xerife, promotor, vítima, juiz, agência reguladora e, agora, chanceler”. Perfeito.

Sapatilha

São incontáveis aqueles que foram alunos da Escola do Bolshoi no Brasil, em Joinville, ou que se apresentaram no Festival de Dança da cidade, que agora são artistas consagrados com reconhecimento internacional. Um dos nomes do momento é Mayara Magri, que pela primeira vez vai dançar, em maio, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, como convidada de “O lago dos cisnes”, de Tchaikovsky. Carioca e primeira bailarina do The Royal Ballet, de Londres, venceu o concurso de melhor bailaria do festival catarinense em 2010.

Projeto pedagógico

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa está preparando uma série de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio para serem introduzidas no projeto pedagógico das escolas da rede pública estadual. A iniciativa coincide com o caso da morte de uma criança de 8 anos, no Distrito Federal, depois de ter inalado gás de desodorante aerossol em um suposto desafio nas redes sociais.