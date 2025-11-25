Partido do MBL, Missão deve ter candidato de Brusque a deputado estadual e organiza diretório municipal

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, no início do mês, a criação da Missão, novo partido ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL). A sigla organiza a formação do diretório municipal e deve contar com um candidato de Brusque ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2026.

O pré-candidato da Missão na cidade é Santiago César. Ele pretende disputar uma das cadeiras da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). Santiago lista três frentes como prioritárias aos catarinenses: segurança pública, educação e combate às regalias do poder público.

“Queremos implementar nossas ideias do Livro Amarelo. Nosso foco será na área da segurança pública. Tenho notado aumento da influência das facções criminosas na nossa região. Além disso, teremos um foco na educação, buscando melhorias no ensino”, diz.

O Livro Amarelo, no qual Santiago cita, é uma espécie de plano de governo interno da Missão. No dia 29 de novembro, em São Paulo, o MBL vai realizar um evento nacional que deve anunciar os pré-candidatos.

Para deputado federal, o candidato da Missão na região deve ser Mateus Batista, vereador de Joinville, hoje no União Brasil. Renan Santos, coordenador do MBL, é cotado para disputar a Presidência em 2026. O ex-lutador Marcelo Brigadeiro é pré-candidato ao governo de SC. A Missão não deve contar com candidatos a senador.

A Missão não terá coligações. O partido é de direita, mas se opõe ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros partidos que se consideram de direita. O discurso dos membros da sigla é focado no combate à criminalidade, e se inspira principalmente no modelo de gestão do polêmico presidente salvadorenho Nayib Bukele.

