Partidos começam a indicar nomes para a CPMI do INSS

CPMI do INSS

Com ministérios no governo Lula, PP e PSD já estão indicando nomes com perfil de oposição para CPMI do INSS. O nome do PP está praticamente certo: deverá ser o do senador Esperidião Amin. Na corrida pelas vagas para deputados federais, entre os nomes mais falados pelo PL estão os dos catarinenses Daniela Reinehr e Zé Trovão.

Bisbilhotice

A investigação da Polícia Federal sobre uma estrutura paralela montada dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) revelou que o grupo levantou informações sobre 152 bispos que assinaram um manifesto com críticas ao então presidente Jair Bolsonaro, em 2020. E que um dos mais visados era o catarinense dom Leonardo Ulrich, que era arcebispo de Manaus e tornou-se cardeal da capital amazonense.

Escândalo

O que começou como uma discussão sobre o preço de um pote de doce de leite ganhou repercussão nacional, e agora internacional. O padre Fábio de Melo foi oficialmente denunciado ao Vaticano por conta de atitude dele em cafeteria de Joinville, no início de junho. Conforme fontes do jornalista Ricardo Feltrin, um bispo de SC protocolou denúncia contra o padre na Congregação para a Doutrina da Fé, órgão do Vaticano responsável por zelar pelos valores e a conduta doutrinária da Igreja Católica.

Contra 1

O colunista político Adelor Lessa engrossa o coro quando diz que a intenção do ex-presidente Bolsonaro de trazer o seu filho Carlos, vereador no Rio de Janeiro, para se candidatar ao Senado por SC em 2016, uniu todo mundo. Contra a ideia. Todos, menos um. O deputado estadual Sargento Lima (PL) foi à tribuna para defender a candidatura. “Se trouxer um ET, uma abóbora, e se ele votar nas minhas pautas de direita, se ele defender minhas pautas, vai ter meu voto”, afirmou.

Contra 2

Uma manifestação, que chamou a atenção por ser muito contundente e que continua fazendo ecos sobre o assunto, foi a da Federação das Indústrias de SC (Fiesc), para quem “SC não precisa importar candidatos”. Absoluta verdade.

Cinema independente

Felipe Didoné e sua mãe Marize, responsáveis pelo Paradigma Cine Arte, que há 15 anos resiste em Florianópolis, estão anunciando uma novidade com repercussão nacional: irão também atuar como distribuidora de filmes de arte. Sua estreia é com o festejado documentário “Um sonho Americano”, sobre Andy Warhol. Mas já estão em tratativas para outros, sobre Picasso, Munch, Modigliani e Paco Rabanne.

Rotina

Quase todo mês este espaço repete a pesada informação de que Florianópolis continua a liderar a maior inflação entre 17 capitais brasileiras. Fechou os últimos 12 meses em 6,95% contra a nacional de 5,32% no mesmo período. Entre os vilões da vez estão o café em pó (79,42%) e o solúvel (72,19%), seguidos pelo morango (38,03%), filé mignon (36,36%), chocolate em barra e bombom (35,97%) e costela bovina (30,32%).

Elefante branco

Forte candidato a elefante branco de Florianópolis, o Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, localizado no norte da Ilha de SC, com área construída de 17 mil m², dois auditórios, 5 mil m² para feiras, duas praças de alimentação, quatro salas multiuso e estacionamento com 770 vagas, talvez escape de ganhar o título. O governo estadual fez uma audiência pública esta semana sobre o projeto da futura concessão.

Indústria criativa 1

SC consolida-se como um dos principais polos da indústria criativa no Brasil, segundo estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). A análise aponta que o Estado é destaque na contribuição ao PIB nacional (4,2%), ficando atrás apenas de São Paulo (5,3%), Rio de Janeiro (5,2%) e Distrito Federal (4,9%). Em números absolutos, seu Produto Interno Bruto (PIB) Criativo também é o 4º maior do país – R$ 23,9 bilhões, o maior fora da região Sudeste.

Indústria criativa 2

A indústria criativa emprega 72 mil pessoas no Estado e entre as profissões mais demandadas, estão a de programadores e desenvolvedores, que ocupam a liderança, com cerca de 11 mil, quase o dobro da segunda colocada. Design também tem forte presença, com três profissões entre as 10 que mais empregam.

Adeus

Um das casas noturnas mais populares de SC, localizada na Praia Brava, o quase lendário Warung Beach Club, dedicado à música eletrônica, vai fechar as portas após 23 anos. Em comunicado nas redes socais, seu último show, de despedida, será dia 11 de julho.