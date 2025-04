A manhã deste domingo de Páscoa, em Brusque, foi marcada por um cenário de fé intensa, grande comoção religiosa e celebrações que evocaram o renascimento e a renovação das esperanças, refletindo os valores de amor e transformação que a data simboliza.

Com o tempo firme e o sol brilhando desde as primeiras horas do dia, muitos fiéis saíram de casa rumo a igrejas católicas e templos de outras denominações para celebrar um dos momentos mais significativos do calendário cristão.

O que se viu foi uma mobilização expressiva: espaços religiosos lotados, estacionamentos cheios de veículos e famílias inteiras reunidas em oração.

Em muitas paróquias, a quantidade de pessoas então superou a capacidade interna dos espaços.

Como resultado, diversos fiéis acompanharam a celebração do lado de fora; alguns se reuniram nas escadarias, enquanto outros permaneceram sob o sol, em um verdadeiro testemunho de fé.

A Páscoa no templo de Azambuja

Na tradicional Igreja de Nossa Senhora de Azambuja, o movimento foi intenso desde as primeiras missas do dia, refletindo a devoção e o compromisso dos participantes que marcaram presença logo cedo.

A Páscoa na Igreja Matriz

Já na Paróquia São Luís Gonzaga, popularmente conhecida como a Igreja Matriz, localizada no Centro, a missa igualmente atraiu uma multidão.

Crianças, jovens, adultos e idosos, pois, dividiram os bancos em clima de comunhão e espiritualidade.

A presença de famílias completas foi um dos destaques desta manhã, dando ainda mais sentido ao espírito pascal.

Clima de Páscoa em Brusque

Enquanto o dia avançava, o movimento intenso também se repetiu nas demais igrejas de Brusque.

Com isso, era possível notar a emoção estampada nos rostos de todos, desde os idosos com olhares atentos e serenos até os mais jovens cheios de entusiasmo.

O silêncio reverente nos momentos mais solenes e a alegria contida que se espalhava por todos os cantos trouxeram ainda mais significado às celebrações.

Era como se cada gesto, cada olhar, carregasse a essência da Páscoa, ou seja, renovação, esperança e amor.

Para aqueles que desejam reviver essa manhã tão especial ou, talvez, identificar-se em algum dos registros, uma seleção de imagens foi preparada para revelar a beleza e a espiritualidade deste domingo de Páscoa em Brusque.

A galeria, disponível ao final desta edição, convida você, estimado leitor, a mergulhar no clima que então tomou conta das igrejas da cidade.

Ainda que nem todas possam estar retratadas, as imagens, no entanto, captam com precisão o sentimento coletivo deste dia inesquecível.

Confira, portanto, mais adiante, os cliques que eternizam este domingo iluminado e cheio de fé em Brusque.

Cliques da Páscoa em Brusque

