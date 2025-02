Passageira de carro fica ferida após acidente no Primeiro de Maio, em Brusque

Uma mulher de 61 anos ficou ferida após uma colisão entre dois carros na avenida Primeiro de Maio, em Brusque, na noite deste domingo, 2.

O acidente aconteceu por volta de 21h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada sentada no banco dianteiro de um Renault Duster, relatando dores no tórax, na coluna e formigamento no braço esquerdo. Ele relatou que usava cinto de segurança.

A mulher foi imobilizada e levada ao Pronto-Socorro do Hospital Azambuja. O motorista do carro, de 57 anos, não se feriu.

No outro veículo, um Palio, estava apenas o motorista, de 46 anos, que permaneceu no local após o acidente. Ele também não se feriu e aguardou a chegada da Polícia Militar.

Leia também:

1. Sem propostas viáveis para terreno, ex-funcionários da Schlösser continuam sem perspectiva de recebimento de indenização

2. Filipe Gouveia defende Moccelin: “que xinguem o treinador”

3. Atraso na entrega de faturas: Justiça estipula prazo para Celesc explicar problemas

4. Prefeito assina decreto que define reajuste da tarifa de coleta de lixo em Brusque

5. Prefeito de Florianópolis é eleito presidente da Fecam; André Vechi compõe diretoria

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: