Passageira de carro que atropelou homem na Beira Rio, em Brusque, conta versão do acidente

A passageira do carro que atropelou um homem na Beira Rio, em Brusque, na noite de terça-feira, 30, contou sua versão dos fatos ao jornal O Município. Ela é esposa do motorista e nega que o veículo estivesse em alta velocidade, como relatado pela companheira do homem atropelado.

Segundo a passageira, o casal estava na metade da faixa de pedestres, e não a três passos de chegar à calçada. “Estava chovendo e escuro, pois não há iluminação naquele trecho. Não vimos eles atravessando e não sei como eles não viram o carro. O retrovisor atingiu o braço do homem, mas o veículo não sofreu danos. Ficamos no local até a polícia ir embora, pois o Samu já havia levado ele ao hospital”, relata.

“Nós chamamos o Samu e a polícia com receio de que pudesse acontecer outro acidente. O homem ficou na faixa, e nosso carro parou cerca de três metros à frente”, acrescenta.

Ela também negou que o casal tivesse compromisso com hora marcada. A mulher afirma que eles haviam saído de casa apenas para ir ao mercado.

Leia também:

1. Brusquense cruza os Andes sobre duas rodas e conquista o Atacama

2. GALERIA – Confira como foi a terceira sessão do filme “Botuverá: Terra dos Bergamascos” com estudantes no cinema

3. Mudanças na Série C e diminuição dos estaduais: saiba como novo calendário da CBF afeta o Brusque

4. Homem é detido com bicicleta furtada em Brusque e alega ter pago R$ 70

5. GALERIA – Escola Dom João Becker realiza caminhada para promover a inclusão, em Brusque



Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:

