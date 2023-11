Passageira de motocicleta fica ferida após acidente em Águas Claras

Uma mulher de 50 anos teve diversos ferimentos após sofrer um acidente entre uma moto, em que ela estava como passageira, e um carro. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 12, na rua Santa Cruz, no bairro Águas Claras, em Brusque.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima se queixou de dores na coluna e no tórax. Ela também apresentava suspeitas de fraturas no punho e cotovelo direito. A mulher foi encaminhada para o Hospital Azambuja.

O condutor, de 28 anos, do automóvel, modelo VW Gol, não teve ferimentos. Já a pessoa que conduzia a moto foi embora do local antes da guarnição chegar. As causas do acidente não foram divulgadas.

