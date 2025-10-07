Passageiro de carro de aplicativo é preso por tráfico de drogas em Brusque

Um homem de 38 anos, que estava em um carro de aplicativo, foi preso na manhã desta segunda-feira, 6, no bairro Limoeiro, em Brusque.

A abordagem foi feita por volta de 10h e aconteceu após a Polícia Militar receber a informação de que um homem teria se deslocado até Itajaí para comprar drogas.

Durante as rondas, os policiais militares localizaram o veículo suspeito, que era conduzido

por um motorista de aplicativo.

Após buscas pessoal e veicular, foi encontrada uma sacola sob o banco do passageiro, contendo 20 pedras de crack e a quantia de R$ 798 em dinheiro.

O passageiro confessou que pretendia revender a droga em Brusque. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O motorista foi liberado.