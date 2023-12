Passageiros ficam feridos após ônibus de empresa de Guabiruba tombar no Rio Grande do Sul

Nesta quinta-feira, 7, um ônibus pertencente a Colombi Turismo, uma empresa de turismo de Guabiruba, virou após um incidente na cidade de Machadinho, no Rio Grande do Sul. Segundo a própria empresa, que conversou com a equipe de reportagem, o acidente deixou feridos.

O tombamento ocorreu enquanto o veículo deixava o Hotel Termal na localidade gaúcha. De acordo com informações de rádios locais, ainda não confirmadas oficialmente, o incidente se deu quando o ônibus estava saindo do hotel.

Na ocasião, o motorista, ao realizar uma manobra, perdeu o controle, resultando no tombamento. “Alguns passageiros tiveram ferimentos leves, nenhum está com risco de vida, é o que sabemos. Nossos diretores estão a caminho de Machadinho neste momento”, disse um colaborador da empresa ao jornal O Município.

Desfecho

As equipes do Corpo de Bombeiros Voluntários e profissionais da saúde de Machadinho prestaram assistência no local.

O grupo realizava uma excursão. Não foi divulgada a informação sobre quantos passageiros estavam no ônibus.

