Passagem de carga superdimensionada causará lentidão nas BRs-470 e 101 nesta quarta-feira; saiba horário

Na manhã e tarde da quarta-feira, 10, a partir das 8h, uma carga superdimensionada irá impactar o tráfego em trechos das rodovias BR-470 e 101. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e uma empresa particular farão a escolta do conjunto, que transporta um transformador de energia.

O comboio sairá de Blumenau, no km 51 da BR-470, e seguirá até o km 117 da BR-101 sentido sul em Itajaí. Em data posterior, a Guarda Municipal fará a escolta até o Porto de Itajaí.

O conjunto tem 86 metros de comprimento, 5,60 metros de largura, 5,45 de altura e peso total de aproximadamente 450 toneladas, distribuídos em 276 pneus. A velocidade média será de 20 km/h.

Devido às suas proporções, a carga ocupará boa parte da rodovia ao longo do percurso e, em alguns trechos, precisará transitar na pista contrária.

Por conta da complexidade da operação, o fluxo deverá ser impactado, resultando em bloqueios temporários e lentidão no tráfego.

