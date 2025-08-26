Brusque está prestes a ganhar um novo marco urbano. A Territoreo Empreendimentos lotou o teatro do Centro Empresarial de Brusque na tarde desta segunda-feira, 25 de agosto, para apresentar o Passeio Beira Rio, um projeto que vai muito além de um lançamento imobiliário: é a proposta de criar um novo destino urbano para moradores e visitantes.
O encontro reuniu profissionais do setor para conhecer o projeto que nasce do olhar atento da Territoreo sobre a cidade. “Quando pensamos nessa área, reconhecemos o desafio de construir em uma das regiões mais nobres do município. Eu me perguntava: qual seria o produto ideal não apenas para os investidores e para a Territoreo, mas, principalmente, para Brusque?”, relatou João.
A resposta veio da própria rotina. Aos domingos, famílias ocupavam a Beira Rio de forma espontânea, transformando calçadas em arquibancadas improvisadas. Foi desse movimento simples que veio inspiração: criar um destino para acolher, receber e conectar. “Entendemos que não estávamos apenas criando um empreendimento, estávamos dando a vida de um novo lugar”, explicou João.
Inédito em Brusque
O Passeio Beira Rio nasce como um presente para Brusque: duas torres residenciais integradas a um passeio que valoriza o pedestre, com calçadas largas, mobiliário urbano, praça e um food hall que promete se tornar referência regional. Inspirado em modelos internacionais de urbanismo, o projeto une design contemporâneo, qualidade atemporal e experiências de convívio.
O arquiteto Vitor Cervi assina o empreendimento, que alia luz natural, paisagismo, fachadas modernas e tipologias variadas, pensadas para diferentes perfis de moradores. O Passeio Beira Rio segue a lógica da vigilância natural e da conexão de ambientes. “Não é modismo. É urbanismo de verdade, estudado, pensado. Nós observamos o entorno e projetamos a obra como um eixo de conexão, não como um bloco isolado. Quando se mistura o público com o privado de forma inteligente, criamos ambientes seguros”, frisa o arquiteto.
Parceria de gigantes
Durante o evento, o público foi recepcionado pelo sócio-diretor da CIA Inteligência Imobiliária, Paulo Toledo, um gigante do setor nacional. Com mais de 30 anos de experiência, o profissional já participou de mais de mil lançamentos imobiliários em mais de 100 cidades brasileiras e agora contribui, de forma exclusiva e inédita, com a Territoreo, na projeção do Passeio Beira Rio.
A parceria representa um alinhamento de ideias e valores. Há sete anos, a Territoreo entrega projetos com qualidade, inovação e identidade arquitetônica. Agora, Toledo se une à marca, contribuindo com sua metodologia que integra vendas, marketing e propósito. A expectativa é pela consolidação de uma obra pioneira, que dialogue com as novas necessidades do morar e do viver.
Visitas agendadas: a partir de 30 de agosto. Entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp: (47) 9 9696-0027.