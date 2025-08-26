Brusque está prestes a ganhar um novo marco urbano. A Territoreo Empreendimentos lotou o teatro do Centro Empresarial de Brusque na tarde desta segunda-feira, 25 de agosto, para apresentar o Passeio Beira Rio, um projeto que vai muito além de um lançamento imobiliário: é a proposta de criar um novo destino urbano para moradores e visitantes.

O encontro reuniu profissionais do setor para conhecer o projeto que nasce do olhar atento da Territoreo sobre a cidade. “Quando pensamos nessa área, reconhecemos o desafio de construir em uma das regiões mais nobres do município. Eu me perguntava: qual seria o produto ideal não apenas para os investidores e para a Territoreo, mas, principalmente, para Brusque?”, relatou João.

A resposta veio da própria rotina. Aos domingos, famílias ocupavam a Beira Rio de forma espontânea, transformando calçadas em arquibancadas improvisadas. Foi desse movimento simples que veio inspiração: criar um destino para acolher, receber e conectar. “Entendemos que não estávamos apenas criando um empreendimento, estávamos dando a vida de um novo lugar”, explicou João.