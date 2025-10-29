Passeio Beira Rio: conheça o novo espaço gratuito de lazer em Brusque

O Passeio Beira Rio, localizado no bairro São Luiz, tem se destacado como um novo espaço para a comunidade ter momentos de lazer, diversão e convivência de forma gratuita em Brusque. O local foi idealizado pela empresa Territoreo, e funciona como uma amostra do que virá nos próximos passos do empreendimento que será construído no local.

O espaço já recebeu apresentação de orquestras, feirinhas e corridas, e vem sendo rapidamente abraçado pela população. Frequentemente são realizados eventos e ações que movimentam o ambiente, que conta também com opções gastronômicas.

No local, há uma área coberta com mesas e cadeiras, e três quiosques, ocupadas pelo Riva Café, já em funcionamento, e em breve, pela Pizza DOSS e Açaí da Barra. Já o espaço aberto é multiuso, destinado a diversas atividades, com um pequeno playground e uma arquibancada. O local funciona durante a semana e nos finais de semana.

O arquiteto responsável pelo projeto, Vitor Cervi, explica que todo o espaço foi arborizado com aproximadamente 30 árvores nativas, contribuindo para o paisagismo da cidade.

“O tipo de calçada e pavimentação que foi feito já é uma amostra do que será o empreendimento. São calçadas de quatro metros, arborizadas, com todo o mobiliário urbano, iluminação, bancos e placas de identificação justamente para tornar este lugar um espaço seguro, que atraia pessoas e múltiplas atividades”, detalha Cervi.

Ele comenta ainda que as arquibancadas são uma das grandes atrações de parques urbanos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. A estrutura foi revestida com grama sintética, oferecendo mais conforto aos visitantes.

O CEO da Territoreo, João Macedo, destaca que nas proximidades será construído um edifício com duas torres que contará com espaços de food hall, lojas e praça voltadas para a avenida Beira Rio.

“O local é um eixo natural entre a Otto Renaux e a Beira Rio. A proposta foi aproveitá-lo de forma comercial, mas também como um espaço de lazer para a cidade, com prédios multiuso, comércio no térreo e áreas abertas para todos”, diz.

Segundo os idealizadores, o projeto foi inspirado em estudos e visitas a empreendimentos de cidades como Florianópolis, Curitiba, São Paulo e até fora do país. O objetivo é trazer para Brusque uma tendência contemporânea de urbanismo integrada ao empreendimento.

Por fim, o arquiteto Vitor Cervi comenta sobre o retorno positivo do público.

“Onde vou, recebo agradecimentos. As pessoas se sentiram presenteadas com esse espaço. O acesso é livre, e vemos famílias, crianças e pessoas com seus pets aproveitando o local. Todos se sentem à vontade aqui, sem receio de usufruir do espaço”, conclui.

