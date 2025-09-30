No dia 7 de outubro, a Territoreo Empreendimentos dará início às vendas do Passeio Beira Rio, projeto que vai além de um simples lançamento imobiliário: cria um novo lugar para Brusque.
Nesta data, corretores e imobiliárias parceiras terão acesso à tabela de preços dos apartamentos e aos planos de pagamento, estruturados de acordo com as condições atuais de mercado, além de estrutura para receber os clientes.
Para marcar o início das vendas, a Territoreo preparou uma oportunidade exclusiva: as 60 primeiras unidades serão comercializadas com valores especiais, como forma de prestigiar os clientes que reconhecem o novo conceito de moradia e desejam investir ou viver no empreendimento.
“Nas últimas semanas, intensificamos a divulgação junto aos corretores e imobiliárias. O retorno tem sido muito positivo, todos se encantam com o Passeio Beira Rio, e a expectativa é de um grande sucesso de vendas”, afirma o CEO da Territoreo, João Macedo.
De acordo com o gerente comercial da CIA, empresa parceira da Territoreo, Guilherme Silva Santos, a aceitação do mercado tem superado as expectativas. Em menos de um mês, mais de 300 visitas foram registradas na loja conceito e nos apartamentos decorados, com grande parte dos visitantes preenchendo a ficha de interesse e se cadastrando como potenciais investidores.
“Todos saem das visitas muito satisfeitos. O Passeio Beira Rio resgata um saudosismo urbano: ruas onde as crianças podem brincar em segurança e famílias podem caminhar tranquilamente. Essa sensação de acolhimento, somada às plantas generosas e aos decorados fiéis à realidade, desperta entusiasmo nos clientes, que querem fazer parte desse novo lugar”, reforça Guilherme.
O Passeio Beira Rio
Localizado no bairro São Luiz, às margens da Avenida Governador Luiz Henrique da Silveira (Beira Rio), o empreendimento contará com duas torres e quatro tipologias de plantas: apartamento com uma suíte; apartamento de dois quartos (sendo uma suíte); apartamento com uma suíte e mais dois quartos; apartamento com duas suítes. O projeto também inclui coberturas duplex.
“Um dos diferenciais é o tamanho das unidades. Hoje, muitos imóveis são compactos, mas o Passeio Beira Rio oferece plantas mais amplas. Até a opção de uma suíte é generosa, o que faz toda a diferença”, destaca Guilherme.
Outro ponto inovador é que todas as paredes são reversíveis, permitindo que o morador personalize a planta de acordo com suas necessidades.
A área de lazer é outro destaque: serão 2,4 mil m², incluindo piscina de 25 metros de raia, além de diversos espaços de convivência, planejados de forma proporcional ao número de apartamentos, garantindo conforto e qualidade para todos os moradores.
Conheça o projeto
As vendas iniciam oficialmente no dia 7 de outubro. Quem deseja conhecer os detalhes pode agendar uma visita à loja conceito, aberta de segunda a sábado, das 9h às 20h, e aos domingos, das 10h às 16h.
“Aos que ainda não vieram, fica o convite para viver essa experiência antes da abertura oficial das vendas. Já os que visitaram e desejam investir, é hora de procurar seu corretor e garantir o cadastro para a compra”, finaliza Guilherme.