No dia 7 de outubro, a Territoreo Empreendimentos dará início às vendas do Passeio Beira Rio, projeto que vai além de um simples lançamento imobiliário: cria um novo lugar para Brusque.

Nesta data, corretores e imobiliárias parceiras terão acesso à tabela de preços dos apartamentos e aos planos de pagamento, estruturados de acordo com as condições atuais de mercado, além de estrutura para receber os clientes.

Para marcar o início das vendas, a Territoreo preparou uma oportunidade exclusiva: as 60 primeiras unidades serão comercializadas com valores especiais, como forma de prestigiar os clientes que reconhecem o novo conceito de moradia e desejam investir ou viver no empreendimento.

“Nas últimas semanas, intensificamos a divulgação junto aos corretores e imobiliárias. O retorno tem sido muito positivo, todos se encantam com o Passeio Beira Rio, e a expectativa é de um grande sucesso de vendas”, afirma o CEO da Territoreo, João Macedo.

De acordo com o gerente comercial da CIA, empresa parceira da Territoreo, Guilherme Silva Santos, a aceitação do mercado tem superado as expectativas. Em menos de um mês, mais de 300 visitas foram registradas na loja conceito e nos apartamentos decorados, com grande parte dos visitantes preenchendo a ficha de interesse e se cadastrando como potenciais investidores.

“Todos saem das visitas muito satisfeitos. O Passeio Beira Rio resgata um saudosismo urbano: ruas onde as crianças podem brincar em segurança e famílias podem caminhar tranquilamente. Essa sensação de acolhimento, somada às plantas generosas e aos decorados fiéis à realidade, desperta entusiasmo nos clientes, que querem fazer parte desse novo lugar”, reforça Guilherme.