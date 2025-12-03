Passeio Beira Rio promove exposição de carros em miniatura neste domingo, em Brusque

Também haverá feira de artesanato, corrida e experiência no gelo

Neste domingo, 7, o Passeio Beira Rio, localizado no bairro São Luiz contará com uma programação especial, com atrações para todas as idades e gratuito.

As atividades começam às 6h30, com a corrida de Natal, promovida pelo Studio Foppa em parceria com o River Mall. Os participantes serão recebidos pelo Papai Noel, que estará presente para animar os atletas e o público.

Em seguida, das 8h30 às 12h, quem passar pelo local poderá vivenciar a experiência da sauna e banheira de gelo conduzida por Jaque Tholl, conhecida como a “rainha do gelo”. Para participar da imersão é necessário reservar vaga pelo Instagram @rainhadogelooficial.

Foto: Passeio Beira Rio / Divulgação

Das 8h às 17h, acontecerá uma exposição de carros em miniatura. Nesse mesmo horário também haverá a feirinha de Natal, reunindo produtos de artesanato regional produzidos pelos núcleos de economia criativa de Brusque e Guabiruba da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), e pelo núcleo de mulheres empreendedoras da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr).

A feirinha de artesanato também vai acontecer no sábado, 6, das 9h às 16h.

