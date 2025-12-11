Passeio Beira Rio realiza aulão solidário neste domingo em Brusque

Neste domingo, 14, no Passeio Beira Rio, localizado no bairro São Luiz, a partir das 8h, a Vibre Assessoria fará um aulão de corrida para iniciantes.

O público é livre, basta levar um brinquedo para doação e, assim, contribuir para um Natal mais feliz a quem precisa.

Além da necessidade de levar um brinquedo para participar da aula, a campanha solidária segue até o dia 21 de dezembro.

As doações podem ser entregues na loja do Passeio Beira Rio, na Vibre Assessoria ou no escritório da Territoreo Empreendimentos, no River Mall, em Brusque.

