Passeio ciclístico acontece em Brusque neste domingo

Dando continuidade ao projeto Pedalar pelo Município, acontece neste domingo, 25, um passeio ciclístico em Brusque. A atividade tem início a partir das 15h, com saída da praça Sesquicentenário, em frente à prefeitura.

Para participar, é necessário apenas ter vontade e uma bicicleta. Os 100 primeiros participantes ganharão uma camiseta do projeto. Também haverá o sorteio de uma bicicleta.

O projeto faz parte das “50 parcerias pelo Clima: Brasil e Alemanha” e conta com o apoio da Fundação do Meio Ambiente (Fundema) de Brusque e do Centro Universitário de Brusque (Unifebe). O objetivo é estimular o uso de bicicletas como meio de transporte sustentável e assim diminuir a geração de CO² no meio ambiente.

O Pedalar pelo Município teve início no dia 17 de junho com um passeio ciclístico noturno e terá continuidade nos próximos dias. As atividades relacionadas ao uso da bicicleta serão cadastradas pela internet, no site do projeto, que contabilizará qual cidade pedalou mais.

Para pontuar no ranking é necessário encaminhar um e-mail para o pedalar@unifebe.edu.br informando nome completo, dias pedalados e quilometragem percorrida.

O superintendente da Fundema, que também é professor na Unifebe, Cristiano Olinger, diz que diariamente aumentam o número de adeptos do projeto. Ele conta que Brusque foi a primeira cidade fora da Europa a se inscrever no evento e que o intuito é colocar em prática os objetivos da ideia.

“Além de uma boa colocação, queremos modificar esse hábito que afeta diretamente o meio ambiente e a mobilidade em nosso município”.

Passeio ciclístico

Domingo – 25/06

Horário: 15h

Local: Praça Sesquicentenário