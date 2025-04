Passeio ciclístico pelas ruas de Brusque ocorrerá em duas semanas

O Circuito do Pedal 2025, passeio ciclístico organizado pelo Sesc de Brusque, acontecerá no dia 27 de abril. O evento é gratuito.

A saída do passeio será em frente ao Sesc. Serão entregues camisetas exclusivas do projeto para as primeiras 250 pessoas, a partir de 15 anos, que chegarem no local. A entrega será às 8h.

Às 9h será a saída do passeio. Após o evento, terá uma mesa de fruta e serão sorteadas diversas bicicletas para os participantes. O encerramento está marcado para às 11h. Para obter mais informações, basta acessar o site do Sesc.

