Pastor Cláudio Schefer é homenageado pela Câmara após despedida de Brusque

O pastor luterano Cláudio Schefer foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Brusque durante sessão nesta terça-feira, 25. Ele se despede das atividades paroquiais para se aposentar após 28 anos de atuação em Brusque.

O vereador Rick Zanata (Novo), que propôs o reconhecimento, entregou a comenda do mérito religioso ao pastor no começo da sessão. Em discurso, Cláudio lembrou da trajetória de vida.

“Durante 40 anos, percorrendo os três estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Deus me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas, comunidades e fazer muitos amigos, com possibilidade de espalhar a palavra de Deus”.

Atualmente, pastor Cláudio mora em Itapema, mas disse que Brusque sempre permanecerá no coração. O culto de despedida foi celebrado por ele no dia 16 de fevereiro, na igreja da paróquia Bom Pastor.

“Me sinto extremamente lisonjeado pela homenagem. Agradeço em meu nome, da minha família e da comunidade luterana, esta que pude servir durante 28 anos [em Brusque]. Chegou a hora de ser promovido a pastor emérito, ou seja, aposentado”.

Discussão sobre UBS

Durante a sessão, a vereadora Bete Eccel (PT) fez críticas ao andamento dos trâmites para implantação de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no município, contemplada pelo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) Seleções, do governo federal. A parlamentar afirma que o município corre risco de perder o prazo.

A UBS será construída no loteamento Schaefer, no Centro. A parlamentar afirma que o bairro já conta com cobertura de um posto de saúde e da Policlínica, e entende que a nova unidade deveria ser implantada em um bairro.

“O dinheiro público é para ser investido. Por que não pensamos em investir este dinheiro em um bairro em que a população não é atendida?”, disse.

O líder do governo, Paulinho Sestrem (PL), rebateu Bete e disse que o bairro Thomaz Coelho também contará em breve com uma unidade de saúde.

“Parece que o problema é a UBS ser no Centro, como se o fato de haver uma unidade no Centro fará com que não possa ter no bairro. É claro que pode, são duas coisas diferentes”, respondeu.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: