Pastor Cláudio Schefer se despede oficialmente das atividades na Igreja Luterana de Brusque

O pastor Cláudio Schefer, conhecido pelos quase 30 anos de serviços prestados na Paróquia Luterana Bom Pastor de Brusque, vai se aposentar. O culto de despedida oficial ocorrerá no próximo domingo, 6. Ele iniciou suas atividades na cidade oficialmente no dia 2 de fevereiro de 1997. Aqui, fixou residência junto com a família e construiu uma história com a comunidade luterana.

Depois de anos dedicados ao ministério pastoral, o pastor conta que a iniciativa de se aposentar partiu dele. O momento já vinha sendo planejado há algum tempo, mas a decisão definitiva veio apenas no final do ano passado.

“Eu já estava ensaiando essa aposentadoria, essa parada definitiva, já faz algum tempo. Mas ainda não estava maduro, não estava bem certo. Ainda os filhos estavam se estabelecendo”, conta.

Seus três filhos são sócios de uma construtora que, apesar de ter uma década de existência, ainda estava se estruturando. Após sentir que os três estavam “com a vida resolvida”, resolveu tirar um tempo para a família, que também inclui sua esposa e dois netos.

“Dei a minha carta, um aviso chamado aviso prévio, mas para nós não existe esse aviso. Diferentemente do regime celetista, os pastores luteranos são autônomos e seguem um estatuto específico. Estamos vinculados ao Estatuto do Ministério Ordenado da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Há um regimento interno e nós somos submissos a ele”, detalha Cláudio.

O aviso foi feito tanto à paróquia quanto à direção-geral da igreja, sediada em Porto Alegre, e os trâmites de encerramento das atividades foram iniciados, exigindo um prazo de 90 dias. A data marcada para sua despedida seria o dia 2 de março, com um culto de gratidão e envio, mas foi adiada para o próximo domingo.

Com a aposentadoria, Cláudio receberá o título de pastor emérito, nomenclatura utilizada para religiosos aposentados. O pastor também deixa Brusque e passa a morar em Itapema, onde ficará perto dos filhos e netos.

Ele também foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Brusque durante sessão no dia 25 de março. O vereador Rick Zanata (Novo), que propôs o reconhecimento, entregou a comenda do mérito religioso ao pastor.

História de fé

A história de Cláudio é marcada pela influência familiar e por uma forte conexão com a tradição luterana. Filho de um pastor, seus pais, Emilio Schefer e Ana Teresa Fink de Schefer, nasceram na Argentina, descendentes de alemães do Volga, um grupo de imigrantes que viveu na Rússia antes de migrar para a América do Sul.

“Na Argentina, somos mais de dois milhões de descendentes de alemães do Volga”, comentou. Seu pai foi enviado ao Brasil como pastor de missão em 1961, atuando no Rio Grande do Sul. “Lá nascemos nós três: eu e meus dois irmãos”, relembra.

Apesar da forte presença religiosa na família, Cláudio não se sentiu imediatamente chamado para o ministério pastoral.

“Acredito que eu era uma criança hiperativa, não parava quieto. Acho que meus pais tinham medo de que eu fosse dar trabalho para eles”, brinca. No entanto, aceitou estudar Teologia e acabou se encontrando na vocação pastoral.

No fim de 1977, aos 15 anos, disse ter sentido ‘finalmente’ o chamado vocacional. “Tive uma experiência de fé muito marcante a partir de uma evangelização que acontecia com frequência na paróquia onde meu pai era pastor. Senti que Deus me vocacionou para uma missão”.

Já no ano seguinte, ingressou no Seminário Teológico Congregacional, em Ijuí, no Rio Grande do Sul, distante cerca de 80 quilômetros de sua cidade natal, Três de Maio. Lá, ficou durante seis anos, em regime de internato.

Em 1984, o futuro pastor realizou o período prático de habilitação ao pastorado em Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. Devido à falta de pastores, não retornou mais ao seminário, mesmo faltando ainda um ano para concluir os estudos.

“Em janeiro de 1985, fui designado para assumir uma nova paróquia, recém-formada na cidade de Cascavel, no Paraná. Concluí os estudos a distância, por meio de pesquisas e trabalhos escritos”, conta.

Já bacharel em Teologia, em março de 1986, casou-se com Darli Vani Arndt, com quem teve três filhos: Rafael, Gustavo e Guilherme.

“Ao longo de todo o meu ministério pastoral, foi fundamental o apoio de minha esposa. Ela foi a base do sucesso de toda nossa família. Deu o pontapé inicial na vida dos nossos filhos e segurou minha mão nos momentos em que mais precisei. Não estaria aqui sem ela”.

Trabalho com casais e Grupo Renascer

Nestes quase 30 anos atuando em Brusque, uma das marcas do pastor Cláudio na comunidade é o trabalho com casais, pelo programa da Igreja Luterana conhecido como Reencontro de Casais.

Uma vez por ano, o grupo realiza um retiro com 15 novos casais, coordenados por uma equipe que continua em atividade ao longo desses 25 anos. “Muitos casais e suas famílias receberam uma nova direção em suas vidas, pois se aproximaram mais de Deus”.

Outro fato marcante foi um episódio trágico. No retiro de confirmandos realizado em Bombinhas, em outubro de 2002, dois primos adolescentes que participavam do evento morreram afogados.

“Eu perdi o chão naquela ocasião e sofri muito, juntamente com os familiares desses adolescentes. Levei anos para me recompor”.

Motivado pelo episódio, o pastor se especializou em Logoterapia. Durante um congresso sobre o tema em Lima, no Peru, conheceu o casal argentino Gustavo e Cristina Berti, fundadores do Grupo Renascer, que apoia pais enlutados.

Em 2015, Cláudio ajudou a fundar a unidade de Brusque. “Desde então, reunimos dezenas de pais que enfrentam a dor da perda de filhos. Tem sido uma experiência de vida gratificante”.

Gratidão

Após quase três décadas em Brusque, o pastor Cláudio afirma que o sentimento é de gratidão. Para ele, a missão continuará até o dia em que o Senhor o chamar para “o novo céu e a nova terra”.

“Como afirmei na minha instalação, considero apenas um cabo de enxada nas mãos de Deus. Queria agradecer a toda comunidade pelo carinho de sempre. Aos colaboradores e voluntários que sempre fizeram tudo pela nossa igreja, um abraço carinhoso. Ao pastor Edélcio, companheiro nessa caminhada, boas energias para seguir firme”.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: