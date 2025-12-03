Pastor de Brusque pode ser candidato a deputado estadual

O pastor Marcus Foppa, de Brusque, é pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 2026. O partido ainda não está definido. Em nota, o Conselho de Pastores de Brusque (Copab), entidade cujo Foppa é vice-presidente, afirma que a eventual candidatura será coerente com a fé cristã.

O anúncio foi feito por Jhonny Sousa, presidente do diretório municipal do Avante e um dos diretores de Politica Cristã do Copab, à imprensa. Leia:

O movimento de Política Cristã ligado ao Copab oficializou o início das articulações para a pré-candidatura do pastor Foppa a deputado estadual.

A iniciativa surge em meio ao crescimento da participação de lideranças cristãs no debate público e à demanda por representantes que atuem com princípios claros de integridade, serviço e compromisso comunitário.

Neste momento, a definição partidária ainda não está fechada. A equipe do pastor Foppa mantém conversas avançadas com diferentes partidos, avaliando qual sigla oferece o melhor alinhamento programático e condições para sustentar uma candidatura coerente com a pauta da política cristã.

