Pastor de Santa Catarina morre durante pregação transmitida ao vivo

O pastor de Santa Catarina, Sérgio Carvinho, de 47 anos, morreu durante uma pregação em uma igreja em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, no sábado, 31. Ele atuava em Turvo, no sul do estado, e teve um mal súbito durante o culto, que estava sendo transmitido ao vivo.

O caso aconteceu na Igreja Pentecostal Deus é Amor, onde o pastor pregava como convidado. No vídeo, o pastor se ajoelha atrás do púlpito e passa mal. Fiéis tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu no local.

Sepultamento do pastor de Santa Catarina

O sepultamento será nesta segunda-feira, 2, no cemitério de Turvo. A Igreja Pentecostal Deus é Amor lamentou a morte por meio de nota nas redes sociais das congregações de Florianópolis, Lages, Bombinhas e Criciúma.

A congregação de Bombinhas afirmou que o pastor foi um instrumento de Deus.

“Levando consolo, esperança e amor através da palavra e do louvor. Sentiremos falta do som da sua voz, das suas orações, dos seus ensinamentos e do louvor que brotava da sua alma. A saudade fica, mas temos a certeza de que ele descansa nos braços do Pai”, diz a nota.

Leia também:

1. VÍDEO – Incêndio atinge máquinas em empresa de Brusque

2. Grande Imigração Italiana iniciava há 150 anos em SC, e Brusque foi o primeiro destino

3. Universidade Gratuita: cresce número de estudantes de Brusque rejeitados no programa

4. Aloisius Lauth e Maria do Carmo Ramos Krieger são os novos colunistas do jornal O Município

5. Brusque leva virada e é atropelado pelo lanterna Confiança em Aracaju

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: