Pastoral do empreendedor: conheça ação da paróquia São Luís Gonzaga que reúne empresários de Brusque e região

A pastoral do empreendedor promove atividades há três anos em Brusque. Com missas e retiros espirituais, os encontros são voltados aos empresários e aos negócios dos brusquenses e demais moradores da região. A pastoral é ligada à Igreja Católica e está sob tutela da paróquia São Luís Gonzaga.

História

A pastoral do empreendedor existe a nível nacional há dez anos. Ela foi um movimento assumido pelo padre Joãozinho, que era de Brusque, mas que hoje mora em São Paulo, junto com o frei Rogério, os dois fundadores da pastoral.

Conforme Rita Conti, coordenadora da pastoral e vice-presidente da Facisc, ela surgiu em vários estados para depois chegar até Brusque. “No primeiro momento, surgiu na Bahia e, depois, começou a se expandir para outros estados. Recentemente, três anos atrás, nós fizemos um seminário com o frei Rogério. E foi daí que começou a pastoral do empreendedor aqui em Brusque”.

No ano de criação, a pastoral era coordenada por Ricardo Pereira. Agora, há um ano, a pastoral é coordenada por Rita.

Encontros

Os encontros acontecem em toda última terça-feira do mês. Eles começam às 19h, com a chegada de todos, na Casa Padre Dehon. “A gente faz uma missa, depois apresenta os novos empreendedores que chegam”.

A pastoral possui uma página no Instagram onde divulga a data de seus encontros, assim como novidades. O próximo encontro do grupo acontece no dia 29 de abril, na Casa Padre Dehon.

Ela explica que a missa é voltada para o empreendimento e para o empreendedor, e que após o encontro, os fiéis interagem entre si no momento do coquetel. “A gente lê o nome de todas as empresas que estão ali; depois da missa, a gente faz um pequeno lanche, um jantar, um café. E tem um network que vai até às 22h”.

Rita faz uma ressalva para o ano em que estamos, que na religião, trata-se de um Ano Jubilar da Esperança. Em razão disso, nos encontros, a cada mês, um empresário é chamado para dar um testemunho. No encontro deste mês, será abordado o caso de um empresário que superou um problema familiar.

“Todo mês nós vamos ter um assunto; como está enfrentando um processo de dívidas, um processo judiciário, como está enfrentando conflitos com seus trabalhadores, como está enfrentando uma sucessão familiar, como está enfrentando conflito familiar. Então é da decepção à esperança”, explica.

Os encontros são limitados a 130 pessoas. “Sempre é lotado”, menciona. Informações detalhadas sobre cada encontro são divulgadas na página da pastoral no Instagram.

Estudos

Rita afirma que as atividades foram pensadas após ser notada a presença de diversas pastorais na região, mas nenhuma voltada especificamente aos empresários. “O foco é cuidar do empresário. E ele também ter valores cristãos, de lidar com o seu dia a dia, com seus funcionários, de forma a ter valores éticos”.

No primeiro ano da pastoral do empreendedor, foi estudado o pai nosso com foco empresarial, “pensando sempre no CPF do empreendedor”, traz Rita.

“Então, dentro disso, a gente programa estudos, estudamos o Pai Nosso, Ave Maria, ficamos quase um ano com livros do Papa Francisco, tudo com foco na Igreja Católica. Já realizamos quatro retiros também”. O primeiro retiro ocorreu com o frei Rogério e o segundo com o padre Joãozinho, que foram os dois fundadores; o terceiro ocorreu com o padre Anísio, e o quarto com o arcebispo dom Murilo Krieger.

Geralmente, o retiro começa às oito da manhã e termina no fim da tarde. Conforme Rita, o intuito é cultivar valores cristãos, ética e evoluir sempre com fé e com Deus nos negócios.

Encontro do Vaticano

No ano passado, através da pastoral, a empresária brusquense representou o país ao ser convidada pelo Vaticano para participar da Fratelli Tutti: Mesa de Diálogo Socioambiental, na sede do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, em Bogotá, na Colômbia.

O objetivo foi iniciar as discussões sobre a importância do cuidado com o planeta e as relações de trabalho. A pedido do Papa Francisco, o encontro reuniu 42 representantes de instituições trabalhistas, eclesiais, acadêmicas e empresariais da América do Sul, América Central e Caribe, além de convidados da América do Norte.

