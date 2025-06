“Pastores estão colhendo dízimos”: homem é preso após divulgar operação da PM em grupo de WhatsApp em SC

Um homem de 54 anos foi preso após divulgar uma operação da Polícia Militar em Xanxerê, no Oeste catarinense, em um grupo de WhatsApp nesta terça-feira, 3. Ele enviou uma foto e áudios dizendo que “os pastores estão colhendo dízimos”.

Os policiais receberam a denúncia de que as informações estavam sendo compartilhadas no grupo chamado “role de boa na city”. As mensagens identificavam exatamente o ponto da operação.

Confira a transcrição dos áudios do homem:

“Boa tarde, piazadinha. Os pastor pararam próximo à antiga Luana, faz uns 10 minutinhos, pararam e vão começar (…). Se cuidem, tão pegando dos dois lados. O piazadinha, sabe aonde fica a Chapeação? É bem em frente à Luana. É aqui que eles estão pegando, um pouquinho pra baixo”.

Com base nas informações recebidas, os policiais localizaram o homem, que admitiu ter enviado as mensagens, mostrando voluntariamente que os áudios e a imagem partiram do seu dispositivo pessoal.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de atentado contra a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade pública, que prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa.

Operação comprometida

Segundo a Polícia Militar, a atitude do suspeito comprometeu o andamento da operação, podendo ter facilitado a fuga de criminosos procurados ou pessoas portando objetos ilícitos.

O homem foi conduzido à Polícia Científica para exame de corpo de delito e, em seguida, à Delegacia de Polícia Civil de Xanxerê para os demais procedimentos.

“Apesar de ter se mostrado arrependido, o impacto da ação foi direto na eficácia do serviço policial, o que configura crime”, informou a PM.

A Polícia Militar reforça que divulgar operações policiais em redes sociais pode configurar crime e alerta a população para não compartilhar esse tipo de informação, que compromete a segurança pública e coloca vidas em risco.

Leia também:

1. Chuva em Brusque: o que a meteorologia prevê para esta quinta-feira

2. Menina de 9 anos é atropelada no bairro Santa Rita, em Brusque

3. Do universo de John Wick, filme “Bailarina” chega aos cinemas de Brusque; confira programação

4. Prefeitura de Brusque busca dobrar número de castrações de animais em dois anos

5. Descendentes de italianos contam as histórias de suas raízes e suas relações com a imigração

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: