Pátio do Detran é incendiado e cerca de 50 motocicletas são destruídas em Camboriú

Cerca de 50 motocicletas foram incendiadas em um pátio conveniado do Detran, em Camboriú, durante a madrugada deste domingo, 28. De acordo com o proprietário do local, o incêndio foi proposital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h20 para o local, na rua Guarapari, no bairro Tabuleiro. Ao chegarem, foram vistas chamas e fumaça. O espaço estava trancado e guardado por cães soltos no interior do pátio.

Os agentes fizeram o resfriamento utilizando a escada mecânica para o combate aéreo do fogo. Foram utilizados 7 mil litros de água para o controle.

Posteriormente, o proprietário chegou ao pátio e possibilitou que os bombeiros entrassem no local para fazer o rescaldo.

O homem disse aos policiais que, através de câmeras de segurança, foi possível ver um homem de roupas pretas correndo pelo local após o início do fogo.

A Polícia Civil também foi acionada.

Confira imagens:

