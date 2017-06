Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Tutora: Patricia Florencio

Idade: 20 anos

Profissão: Operadora de Telemarketing

Bairro: Primeiro de Maio, Brusque

Pet: Lunna

Raça: Sharpei

Idade: 9 meses

Patricia comprou sua linda Lunna, em Guabiruba, com apenas 22 dias. A cadela é muito brincalhona e entre suas brincadeiras favoritas está a de correr junto com a dona. A pet tem a sua caminha, mas não abre mão de dar uma dormidinha na cama de Patricia. Para a tutora, a seguinte frase do livro Marley e Eu simboliza o que Luanna representa para ela: “Um cachorro não precisa de carrões, casas grandes ou roupas de marca. Um graveto está ótimo para ele. Um cachorro não se importa se você é rico ou pobre, inteligente ou idiota, esperto ou burro. Dê seu coração para ele, e ele lhe dará o dele”.

• Quer participar? Envie uma foto sua junto com seu pet para leitor@omunicipio.com.br, com os nomes completos de quem aparece, seu telefone, nome do pet e a história de vocês.