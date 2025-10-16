Paulinha confirma vereador Cacá Tavares como pré-candidato a deputado estadual

A deputada estadual e presidente do Podemos-SC, Paulinha da Silva, confirmou que o vereador Cacá Tavares (Podemos) é pré-candidato a deputado estadual. Ao anunciá-lo como possível concorrente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), Paulinha lembrou que Brusque não possui deputados.

“Brusque precisa voltar à Alesc. Já temos dois mandatos sem representação [da cidade]. É por isso que tomamos a decisão de fazer mais que um convite: foi uma convocação para o nosso querido amigo Cacá Tavares”, afirma Paulinha.

Ela elogiou o vereador de Brusque. Paulinha lembra que Cacá vem liderando o processo político partidário no município. Para a presidente do Podemos-SC, a pré-candidatura dele representa também a união com o prefeito André Vechi (PL) e com o governador Jorginho Mello (PL).

