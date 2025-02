Paulinho deixa o Brusque e reforça o Vila Nova

O volante Paulinho foi anunciado como novo reforço do Vila Nova nesta sexta-feira, 7. A transferência é anunciada uma semana após uma indefinição no futuro do jogador e após disputas judiciais envolvendo o jogador e o Brusque.

Paulinho teve seu nome vetado pela diretoria do clube associativo e não foi relacionado para a partida contra o Caravaggio, na quarta-feira, 29. O então diretor de futebol, André Rezini, havia confirmado na sexta-feira, 31, que a situação estava solucionada.

O jogador de 26 anos figurou no banco de reservas contra Barra e Figueirense, mas sem voltar a entrar em campo. Nesta quinta-feira, 6, já não estava na reapresentação do elenco.

Paulinho e Brusque tiveram disputas judiciais recentes envolvendo atraso de salários, com o jogador tentando rescisão unilateral, sem sucesso.

Ele estava emprestado pelo Anápolis-GO desde o ano passado e fez 15 partidas pelo quadricolor. Brusque e Anápolis também tiveram problema recente, referente a pagamentos de parcelas para manter o empréstimo do atleta até 31 de julho. O clube goiano não queria receber os valores atrasados do Brusque, gerando um impasse que foi judicializado.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: