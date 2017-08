Paulinho Mixaria retorna a Brusque com novo espetáculo de humor

Nesta quinta-feira, 17, Paulinho Mixaria retorna para Brusque com o show “Pakabá com o Estréis”. Com repertório renovado, Mixaria traz muitos causos com este novo espetáculo, abordando assuntos ligados a atualidade. O evento será realizado na Sociedade Santos Dumont, a partir das 20h30.

Os ingressos são vendidos antecipadamente na secretaria da Sociedade Santos Dumont, no Innovare Hotel e na loja Cestão. Os ingressos são vendidos por R$ 40, e a meia-entrada por R$ 20. Mais informações: 3355-2256.

O jornal O Município sorteia nesta quarta-feira, 16, a partir das 17h, dez ingressos (um para cada ganhador), para curtir o espetáculo. Saiba como participar: www.goo.gl/4PP2ce