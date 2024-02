Paulinho Moccelin tem suspensão convertida e pode jogar contra o GAS

O atacante Paulinho Moccelin, do Brusque, está à disposição do técnico Luizinho Lopes para a partida desta quarta-feira, 28, diante do Sampaio-RR, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Ele precisava cumprir dois jogos de suspensão em competições nacionais, cumprindo punição aplicada em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do futebol em dezembro. O departamento jurídico quadricolor converteu a penalidade em ação social e o atleta está liberado.

No empate sem gols entre Londrina e Guarani pela 35ª rodada do Brasileiro Série B, Paulinho Moccelin, foi expulso. Recebeu cartão vermelho direto após cometer uma falta dura sobre um jogador do Bugre e sair reclamando da arbitragem. Em 15 de dezembro, a 5ª Comissão Disciplinar do STJD aplicou punição de dois jogos de suspensão. Seria necessário cumpri-la em jogos válidos por competições nacionais.

Contudo, o departamento jurídico do Brusque conseguiu a conversão da punição em ação social, que muitas vezes ocorre por meio de doações de cestas básicas. Portanto, Paulinho Moccelin está disponível para a partida da Copa do Brasil.

O Brusque enfrenta o Sampaio-RR às 20h30 desta quarta-feira, 28, no estádio Canarinho, em Boa Vista. Acompanhe em omunicipio.com.br a descrição dos lances em tempo real.

