Paulo Eccel dá largada para as eleições de 2026 e defende direitos trabalhistas para autônomos

O superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina, Paulo Eccel, apareceu no Instagram nesta terça-feira, 9, para defender a regulamentação de pequenos serviços e os direitos trabalhistas para autônomos. Em vídeo, ele compara um hambúrguer, a Barra da Lagoa e unhas pintadas ao se posicionar favorável à regulamentação. O aparecimento nas redes sociais é um sinal: Paulo inicia a pré-campanha a deputado estadual pelo PT nas eleições de 2026.

“Quando pedimos comida, chamamos um carro para ir para praia ou agendamos um serviço pelo celular, nem sempre percebemos que tem muita gente ralando por trás da tecnologia, muitas vezes sem nenhum direito. É importante discutir a regulamentação para trabalhadores de plataforma, para garantir direitos mínimos e proteção social. Assim, tecnologia e liberdade caminham juntas”, diz Paulo, na gravação.

Nos bastidores, a leitura é que, desta vez, o superintendente e ex-prefeito de Brusque chega ao melhor momento político desde quando deixou a prefeitura, em 2015. Grupos de oposição consideram que Paulo conseguirá garantir uma vaga à Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

