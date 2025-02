Paulo Eccel deve concorrer a deputado estadual em 2026 e aliados apostam em três fatores para garantir vaga

Paulo Eccel (PT), ex-prefeito de Brusque, deve concorrer à vaga de deputado estadual nas eleições de 2026. Será a terceira vez que ele disputa o cargo desde quando deixou a prefeitura, em 2015. Desta vez, três fatores são apostas para futura candidatura, na avaliação de fontes ligadas a ele.

Uma das apostas é no trabalho de Eccel como superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina. A análise é que o cargo, com atuação em Florianópolis, pode projetar ainda mais o nome do ex-prefeito no estado.

Ainda conforme a fonte, o fato de Bete Eccel (PT), esposa de Paulo Eccel, ser vereadora em Brusque contribui para incluí-lo no cenário político do município. O terceiro e último fator é a crença na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Com Lula presidente, acreditamos que os aliados terão mais força na reeleição”, avalia a fonte. A intenção é que Paulo Eccel seja candidato em dobradinha com a deputada federal Ana Paula Lima (PT-SC), que disputaria a reeleição em Brasília.

O desejo de Eccel concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) não é segredo. Em encontro do PT de Brusque, ele colocou o nome à disposição para disputa do cargo em Florianópolis.

