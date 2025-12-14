Paulo Eccel lança oficialmente pré-candidatura a deputado estadual em evento em Brusque

O ex-prefeito de Brusque Paulo Eccel (PT) lançou oficialmente sua pré-candidatura a deputado estadual em evento no bairro Azambuja neste sábado, 13.

Atualmente, Paulo é superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina. Ele foi deputado estadual entre 2003 e 2007 e prefeito de Brusque entre 2009 e 2015.

“Se o nosso partido assim entender, o meu nome, que não foge da raia, que não foge da luta, que gosta de uma boa briga e de um bom debate, está à disposição para essa causa civilizatória. A nossa missão para o próximo ano é a reeleição do presidente Lula”, disse Paulo.

Nas eleições de 2022, Paulo ficou como segundo suplente do PT na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) após receber 16.561 votos.

O evento contou com a presença de outras autoridades do PT, como a deputada federal Ana Paula Lima e a vereadora de Florianópolis Carla Ayres, que é pré-candidata a deputada federal.

“Com o esforço de cada um e cada uma, nós podemos fazer justiça ao Paulo Eccel. Fazer justiça a um mandato que foi maravilhoso, tanto na prefeitura quanto na Alesc. Além de reeleger o Lula, temos que fazer boas bancadas”, acrescentou a deputada Ana Paula.

