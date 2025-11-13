Paulo Eccel pode concorrer a governador caso Décio Lima dispute Senado

Paulo Eccel (PT), ex-prefeito de Brusque e superintendente regional do Ministério do Trabalho, pode ser candidato a governador de Santa Catarina nas eleições de 2026. Hoje, o nome mais provável para o cargo é o do presidente nacional do Sebrae, Décio Lima (PT), mas Paulo pode entrar em cena caso Décio dispute uma vaga para o Senado.

A leitura interna no PT é que uma candidatura de Décio a senador é mais viável para que, de fato, consiga se eleger. O partido lançará um candidato a governador, para deixar um palanque no estado à disposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorrerá à reeleição.

As informações são de uma fonte da sigla, que ressalta que ainda há muito a se desenrolar até uma definição. A eventual candidatura de Paulo a governador também não é vista de forma 100% agradável pelo próprio grupo do ex-prefeito, já que ele é considerado um potencial candidato para alcançar uma vaga de deputado estadual. O presidente do PT-SC, deputado estadual Fabiano da Luz, também é considerado como possível nome na disputa à Casa d’Agronômica.

Paulo foi até incluído em pesquisa recente para governador. Em setembro, o cenário 2 do levantamento da Neokemp/Gazeta do Povo colocou o ex-prefeito de Brusque com 5,9% de intenção de voto, na frente do ex-senador Paulo Bauer (PSB) e do deputado estadual Marcos Vieira (PSDB) e atrás do governador Jorginho Mello (PL), do prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), e do vereador de Florianópolis Afrânio Boppré (Psol).

