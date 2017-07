Paulo Sestrem é o vereador de Brusque com mais proposições no primeiro semestre

O vereador Paulo Sestrem (PRP) foi o que mais apresentou proposições no primeiro semestre de trabalho da nova composição da Câmara de Brusque. Ao todo, foram 102 propostas, entre pedidos de informação, indicações, requerimentos e projetos de lei.

Sestrem lidera também outros dois dos quatro rankings específicos elaborados por O Município, com base em informações apuradas junto ao sistema online de tramitação processual do Legislativo.

Com 23 documentos apresentados, ele foi o que mais fez pedidos de informação ao poder Executivo, seguido por Marcos Deichmann (PEN), com 18, e Jean Pirola (PP), com 12. Sestrem foi o responsável, portanto, por 28,7% do total de 80 pedidos formulados nos seis primeiros meses do ano.

O vereador do PRP também foi o parlamentar que mais apresentou projetos de lei até julho: foram 7 do total de 29 projetos de autoria do Legislativo; em segundo lugar aparecem Ivan Martins (PSD), com 6, e Ana Helena Boos (PP), com 5.

Voltando ao ranking geral de proposições apresentadas, quem aparece em segundo lugar é Leonardo Schmitz (DEM), com 88 propostas.

Dessas, a maior parte (67) é de indicações, categoria que o vereador liderou no primeiro semestre. As indicações são feitas ao poder Executivo como sugestão de pequenos reparos e intervenções nos bairros.

Já os requerimentos, documento nos quais são feitos pedidos um pouco mais abrangentes, como a criação de comissões de investigação, por exemplo, foram 79 no primeiro semestre. Deichmann, com 15, lidera o ranking nesta categoria.

Há algumas ressalvas em relação aos números apurados, no que diz respeito à participação dos vereadores nas atividades. O vereador Gerson Morelli, o Keka (PSB), por exemplo, está há bastante tempo afastado das atividades, por problemas de saúde.

Em seu lugar entrou o suplente Nilson Pereira (PSB), o qual, por sua vez, também não esteve presente durante todo o semestre no Legislativo.

Em função de sua ausência em boa parte do semestre, Keka, com 4 proposições, é o vereador que está no fim do ranking, seguido por Joaquim Costa, o Manico (PMDB), com 5 proposições, e Ademilson Gamba, o Nino (PSB), com 7.