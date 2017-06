Pavimentação asfáltica e reurbanização da rua São Pedro é inaugurada

A pavimentação asfáltica e reurbanização da rua São Pedro foi entregue oficialmente à comunidade neste domingo, 11, durante as festividades em comemoração aos 55 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

A obra, de R$ 4,3 milhões em investimentos, foi executada em duas partes: meta 1, que contemplou a pavimentação de 980 metros por aproximadamente R$ 2 milhões financiados pelo Badesc e a meta 2, referente à pavimentação de 860 metros executados com valores do Fundo Social, oriundos de emenda parlamentar do deputado estadual Serafim Venzon (R$1,8 milhão), além de recursos próprios da prefeitura (R$ 500 mil).

Várias pessoas se reuniram nas imediações da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São Pedro para acompanhar a cerimônia de inauguração, que contou com declarações do prefeito Matias Kohler, vice-prefeito Valmir Zirke, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Brusque, Ewaldo Ristow Filho, deputado estadual Serafim Venzon, presidente da Câmara de Vereadores, Cristiano Kormann, e morador Marcelo Carminatti. O descerramento da placa inaugural finalizou a entrega oficial da obra.

Qualidade da obra

As autoridades frisaram a qualidade da obra e a paciência dos moradores durante o período. O prefeito Matias Kohler relatou a dificuldade em conseguir os recursos, momento em que se emocionou.

“Quando em 2012 andamos de casa em casa na nossa primeira eleição, assumimos o compromisso encima do maior pleito da comunidade do São Pedro. A previsão era para essa obra ter sido entregue em 2015 e entramos em um cenário de crise, queda de arrecadação e tivemos que adiar esse nosso sonho e de toda São Pedro”, relatou.

Zirke também enfatizou a qualidade da pavimentação, drenagem e calçadas. “Hoje respiramos mais aliviados. É a sensação de dever cumprido. Uma obra duradoura, que tão cedo não irá incomodar”, frisou.

O deputado estadual Serafim Venzon afirmou que Guabiruba já tem casas bonitas, jardins caprichados, povo acolhedor e trabalhador, valores e agora passa a ter qualidade urbanística e uma rua melhor.

O morador Marcelo Carminatti lembrou os transtornos provocados pela obra e também as melhorias que ela proporcionou. “Esse é um dos acessos principais ao nosso município e essa estrada estava numa situação muito ruim. Hoje temos calçadas padronizadas, asfalto e nos dá orgulho morar aqui”.